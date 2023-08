Eesti Gaas toob tänavu piirkonda 16 laevatäit LNG-d

Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul liigub Soome ja Balti piirkonna impordist kolmandik Eesti Gaasi kaudu. Oleme vähem kui aastaga teinud täispöörde lääne päritolu LNG-le, uued tarneteed Norrast ja Ameerika Ühendriikidest on tänaseks end õigustanud ja sisse töötanud, see on andnud piirkonna gaasiturule juurde kindlust ning aidanud ka hinda alla tuua – võrreldes möödunud aasta sügisega on gaasi hind praeguseks kuus korda madalamal tasemel,» lisas ta pressiteates.