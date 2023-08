Euroopa üht vaeseimat riiki on tabanud tõeline turismibuum

Lõuna-Albaanias asuv Sarandë rand (pildil) on turistide üks meeliskohti.

Albaania on Euroopa üks vaesemaid riike, mis võidelnud aastakümneid korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse ja väga suure väljarändega. Tänavu on seda Balkani riiki tabanud aga tõeline turismibuum, kirjutab Financial Times.