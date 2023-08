Langusele panustaja süüdistab Kasahstani miljardäri ettevõtet sanktsioonide rikkumises

Hindenburg Researchi hinnangul on Freedom Finance kahtlustatav USA ja Euroopa poolt Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide rikkumises, kuna pakub jätkuvalt teenuseid ka neile klientidele, kelle suhtes on konkreetselt kehtestatud sanktsioonid. Ettevõte tunnistas juulis avaldatud aastaaruandes, et maaklerfirma on teenindanud osasid sanktsioonide all olevaid isikuid ja nende ettevõtteid.