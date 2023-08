Krüptoidu Change Group saab uue enamusosaniku ja koondab töökohti

Mattuse eesmärk on viia Change Group globaalsele turule ja kasumisse. «Change'il on suur potentsiaal laieneda ning pakkuda parimat võimalikku teenust, olles samaaegselt kasumis,» usub ta. Ettevõtte parema kapitaliseerituse tagamiseks juhib Mattus ka uut 1 miljoni euro suurust investeerimisringi, milles osalevad lisaks Kristjan Kangro, Laidar Laos ja nõukogu liige Roger Alan Crook.

Kasumi saavutamiseks restruktureeritakse ettevõtte, mille käigus koondatakse esialgsel hinnangul 23 töötajat. «Teeme lähinädalatel igakülgset koostööd oma meeskonna ja töötukassaga. Tegemist on äärmiselt raske, aga vajaliku sammuga, et viia ettevõte kasumisse, mis on kokkuvõttes parim meie klientidele,» ütles Kangro. Tema väitel pakub ettevõte koondatavatele omalt poolt 10 nädala töötasu.