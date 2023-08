Üllatus: riik jagab reklaamiks inimeste andmeid vaba käega

Viimastel päevadel on inimesed rahvastikuregistris massiliselt oma andmeid kinni keeranud, sest on selgunud asjaolu, et riigiasutused annavad neid üsna vabalt välja. Inimesed kirjeldavad foorumites oma nördimust, kui on avastanud, et rahvastikuregistris on nende andmed vaikimisi lubatud anda «uuringuteks ja reklaamiks» – ja seda ka alaealiste laste puhul.