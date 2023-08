Kaubandus-tööstuskoda: automaksul pole selget eesmärki ega arusaadavat mõju

Hiljuti kaubanduskoja liikmesettevõtete seas läbi viidud automaksu küsitluse tulemus näitas koja teatel, et 73 protsenti vastanutest on vastu või pigem vastu mootorsõidukimaksu kehtestamisele. Toodi välja, et mootorikütuste aktsiiside näol on juba täna mootorsõidukite maksustamine olemas ning see vastab väga hästi ka "saastaja maksab" printsiibile. Hetkel jääb koja vaates mulje, et uue maksu kehtestamise peamine eesmärk on saada riigieelarvesse juurde ligikaudu 120 miljonit eurot, kuid keskkonnaalased eesmärgid on tagaplaanil. Samuti rõhutati küsitluses paljud, et plaanitav maks on keeruline, ebaõiglane ja läbipaistmatu.