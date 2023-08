«Suurest valest» tuntud investor Burry panustab börside langusele

Müügioptsiooni ostmine tähendab, et investoril on õigus müüa lepingus määratud väärtpaberid - antud juhul fondiosakuid - hiljem eelnevalt kokkulepitud hinnaga. Müügioptsioonide ostmine tähendab tavaliselt seda, et investor eeldab, et väärtpaberi hind langeb tulevikus.