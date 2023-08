Venemaa katsetab digirubla

Kaitsest võtab osa veel 13 panka ja 600 üksikiskut, kel on sel ajal võimalik teha makseid 11 Vene linna 30 müügipunktis.

Venemaa suuruselt teine pank VTB teatas, et katsetas juba oma mobiilirakenduses edukalt digirublatehinguid.

Digirublale üleminekuga loodab Venemaa vähendada rahvusvaheliste sanktsioonide mõju oma finantssüsteemile. Moskva on üritanud teha tehinguid dollarita ja töötada välja alternatiivseid maksesüsteeme, kuna paljud Vene pangad lülitati pärast Ukraina sõja puhkemist välja rahvusvahelisest pankadevahelisest maksesüsteemist SWIFT.

Peamine erinevus on digirubla staatus «keskpanga digitaalvaluutana», mis on range kontrolli all. Digirublasid annab välja Vene keskpank, hoides neid oma elektroonilises rahakotis, mida valvab riikliku julgeolekuteenistuse FSB seiresüsteem.