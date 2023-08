Kurb statistika: tööpuudus kasvab, tööpakkumiste arv kahaneb

Ehkki Eesti majandus on langenud tänaseks aastavõrdluses juba viis kvartalit järjest – viimati selle aasta teise kvartalis kolm protsenti –, on analüütikud seni imestanud, miks tööturg püsib tugev. Nüüd paistab see üllatav trend olevat läbi, sest niivõrd kiiret töötuse kasvu kui tänavu teises kvartalis, nägime viimati pandeemia alguses 2020. aasta kevadel.