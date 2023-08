Streigioht Austraalias kergitas gaasi hinda 18 protsendi võrra

Euroopas tõusid maagaasi võrdlushinnana kasutatavate tuletisinstrumentide hinnad teisipäeval koguni 18%. Turud kardavad, et pikaleveninud palga- ja tööläbirääkimised Austraalias võivad põhjustada häireid veeldatud maagaasi tarnetes maailmaturule.

Gaasitöötajate ametiühingu esindajate ja energiaettevõtte Woodside Energy Group vahel on kokku lepitud läbirääkimised vaidluse lahendamiseks. Woodside Energy Group on üks kahest ettevõttest, mis käitavad streigiohus LNG tehaseid. Bloombergi andmetel toodavad need tehased LNG-d, mis moodustab kuni 10% maailma LNG-ekspordist.