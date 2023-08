Balti elektrihinna erinevust põhjustab ülekandeliinide uuendus

Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas on elektri keskmine börsihind kolmapäeval 22,21 eurot megavatt-tunnist. Samas Lätis ja Leedus maksab elekter ligi 5 korda rohkem kui Eestis, 105,80 eurot megavatt-tunnist.

«Homme meie hindu mõjutav katkestus on plaanitud kestma kuni 18. augusti pärastlõunani,» kommenteeris Tatar BNS-ile ja lisas, et selliste ülekandevõimsuste piirangute ajal pääsevad Lätis ja Leedus soodsama Põhjamaadest pärineva elektri asemel turule tootjad, kelle muutuvkulud on kõrgemad.