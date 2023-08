Eesti esimene mustermaja sai nurgakivi

Koolituskeskuse tootjale ja ehitajale EstNor OÜ-le on põnev väljakutse ja võimalus näidata kuidas saab ehitada ilusaid, keskkonnasõbralike hooneid. «EstNor`i meeskonnal on hea meel olla peatöövõtjana osaline esimese mustermaja valmimisel ja eriti positiivne on see, et loodav koolituskeskus asub ettevõtte koduvallas oma tootmishoonete vahetusläheduses,» rõõmustas EstNor tegevjuht Renee Mikomägi.