Meelemuutus ⟩ Ryanair loobus osa lennuliinide sulgemisest

Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe teatas Facebookis, et kui kevadel oli Ryanairi teemal üksjagu emotsiooni, siis täna saab tõdeda, et äriloogika ikkagi töötab ja karavan liigub edasi.

See aga ei tähenda, et Ryanair oleks ümber mõelnud. Tegemist on ainult kahe liiniga seitsmest, mille sulgemisest oli lennufirma varem avalikkust teavitanud. Ryanair sulges märtsi lõpus Pariisi, Billundi, Dublini, Malta, Napoli, Nürnbergi ja Paphose lennuliini.

Holtzi sõnul teeb lennufirma otsuseid liinide avamiseks ja sulgemiseks eelkõige lennukite täituvuse ehk nõudluse, aga ka muudel ärilistel alustel. «Ryanair on väga edukas lennufirma ja nende ärimudel võimaldab neil kiiresti kohanduda ning uusi liine kiirelt avada, aga ka sulgeda,» märkis Koltz. «Meil on loomulikult hea meel, et need kaks liini taas on valikus ning avardavad meie ühenduvust maailmaga.»