Milliseid dividendipärleid leiab Rootsist?

Rootsis on hulk suuri ettevõtteid, mis on suutnud vähemalt paarikümne aasta jooksul dividende säilitada ja ka suurendada. Rootsi mõistes on tegu blue-chip-aktsiatega (kvaliteetaktsiatega) ning nende turuväärtus algab 3,5 miljardist eurost. Häid dividendimaksjaid võib leida eri sektoritest, nagu pangandus, telekommunikatsioon, kaitsetööstus, kütteseadmed või kinnisvara.

Selles nimekirjas on ka kuus ettevõtet – Essity, Evolution Gaming, Epiroc, Sagax, Indutrade ja Lifco, mille dividendiajalugu ei ulatu 20 aastani, kuid mis on viimase 10 aastaga suutnud stabiilselt dividende maksta.

Pangad ja telekom suurima dividenditootlusega

Sel aastal on Stockholmi börsil ühe suurema dividenditootlusega pangad ja telekommunikatsiooniettevõtted. Kuigi Rootsi kohalikul kinnisvaraturul on näha nõrkuse märke, lõikavad kohalikud pangad kasu kõrgematest intressimääradest ning see peegeldub ka nende tulemustes. Suuremad kasumid on kaasa toonud ka kõrgemad dividendid aktsionäridele.

Telekomifirmade nõrgad tulemused on viinud aktsiahinnad alla ja see omakorda dividenditootluse kõrgemale. Analüütikutes on tekitanud küsimusi, kui jätkusuutlikud nii kõrged dividenditootlused saavad olla.