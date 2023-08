Buffetti kompanii tegi USA ehitusettevõtete panuse, kuid kas see ikka on vanameistri investeerimisidee?

Raske läinud aasta järel on tänavu ehitusettevõtete aktsiad rallinud. Mullu oli keeruline, kuna intressimäärad tõusid ja see lõi nõudlust, kirjutab FT.

Pole selge, kas tegemist on Buffetti enda investeerimisideega või on see emma-kumma tema kahest jüngrist investeering. Nendeks tegelasteks on Todd Combs ja Ted Weschler.