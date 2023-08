Kõigile ei jätku ⟩ Töötuse tõusu põhjustas suurem tung tööturule

Selle aasta teises kvartalis püsis tööhõive Eestis statistikaameti andmetel suur sellest hoolimata, et majanduses oli langus. Töötuse määr tõusis teises kvartalis küll 6,7%ni, aga see oli tingitud rekordkõrgest tööjõus osalemise määrast. Tööturul osales 745 000 inimest ehk 74,2% tööealistest, mida on ligi 30 000 inimese võrra rohkem kui mullu samal ajal, ütles Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar.

Kuigi majanduslangus jätkus ka teises kvartalis, püsis tööturu olukord kokkuvõttes stabiilne. Statistikaameti tööjõu-uuring näitas, et 15–74aastaseid tööga hõivatuid oli 3,2% rohkem kui aasta varem.

Ka maksu- ja tolliameti andmed deklareeritud palgatulu saajate kohta näitavad aasta arvestuses kasvu – tõsi küll, küsitlusandmete tulemusest väiksemat. Mõlema andmeallika järgi kasvas palgatöötajate arv teenuste sektoris, ent tööstuses ja ehituses jäi töötajaid vähemaks. See on kooskõlas viimase aja uudistega selle kohta, et mitme tööstussektori haru toodangumaht kahaneb ja kaupade eksport väheneb.

Kui viimastel aastatel andis tööturul tooni tööjõupuudus, siis aktiivsema tööjõus osalemise ja ettevõtete tagasihoidlikuma värbamise mõjul on see juba mõnda aega leevenenud. Konjunktuuriinstituudi küsitlus näitab, et tööandjad on keskmisest pessimistlikumad hõive edasise arengu osas.