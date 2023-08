Vaata, kui suur oli riigieelarve puudujääk poole aasta peal

Välismaiseid toetuseid kasutasid riigieelarvelised asutused juunis 8 miljoni euro eest rohkem kui eelneva aasta juunis, mis teeb aastaseks kasvutempoks 10,4 protsenti. Riigieelarveliste asutuste välistoetuste vahendamine oli juunis languses, mistõttu tulenes kasv vaid riigieelarveliste asutuste endi välismaistest vahenditest tehtud tegevuskulude ja investeeringute suurenemisest. Aasta esimese kuue kuu jooksul on kasutanud riigieelarvelised asutused välismaiseid toetuseid 30,2 protsenti ehk 78,5 miljoni euro võrra rohkem kui eelneval aastal samal ajal.

Majandamiskulude aastane kasv, juunis 13,8 protsenti ehk 11,6 miljonit eurot, tulenes peamiselt kaitseotstarbeliste kulutuste suurenemisest. Laskemoona soetamise kulu on suurenenud aastaga 6,7 miljoni euro võrra ja relvastuse ning selle tarvikute hankimise kulu 3,2 miljoni euro võrra. Rajatiste korrashoiuteenuste kulud on kasvanud aastaga 1,5 miljoni euro võrra.

Majandamiskuludest on vähenenud juunis võrreldes eelneva aasta sama ajaga kulutused raviteenuste osutamiseks 1,1 miljoni euro võrra, kuna eelmisel aastal seoses koroonaviiruse levikuga kaasnesid kulud vaktsiinide soetamiseks. Kulud muudele sotsiaalteenustele on aastaga vähenenud 3 miljoni euro võrra sõjapõgenike majutuse ja toitlustamise kulude languse tõttu. Elektrihinna madalam tase on vähendanud riigieelarveliste asutuste elektrikulusid aastaga 1,2 miljoni euro võrra.