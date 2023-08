Suvi ei suutnud sel aastal töötuse kasvu ära hoida

Töötajate arv oli teises kvartalis endiselt kõrgel tasemel, kuid majanduse jahenemine tõi aga kaasa hõive languse eelneva kvartaliga võrreldes. Seda vaatamata asjaolule, et tavaliselt suve lähenedes vajadus töötajate järele kasvab, mitte ei kahane. Maksuameti andmete järgi on töötajaid vähem tööstuses ja ehituses, rääkis Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Töötute arv suurenes nii eelmise kvartali kui eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Töötute hulgas on kõige rohkem lihttöölisi ja teenindajaid. Töötuid on rohkem, sest tööd on vähem. Ettevõtete käive kahanes teises kvartalis aastatagusega võrreldes 4% võrra.