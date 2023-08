Eestlaste huvi keskkonnasäästu vastu on pehmelt öeldes leige

Uuringufirma Norstat tehtud küsitluses uuriti elanike suhtumist ja tulevikuplaane seoses auto ja kodu omamise, eluaseme renoveerimise ja energiasäästlike lahenduste kasutamisega. Tulemustest selgus, et enamik eestlasi omab bensiini või diiselmootoriga sõidukit. Uue sõiduki ostul kaaluks elektriautot küll 58 protsenti vastanutest, kuid 21 protsenti arvab, et teeb seda alles enam kui kümne aasta pärast.

Uuringust selgus samuti, et iga viies Eesti elanik plaanib uut kodu soetada. Ostu ajendiks on 43 protsendi Eesti elanike puhul soov suurema eluruumi järgi, 41 protsendi puhul soov elada eramajas ja 35 protsendil soov elada kõrgema energiaklassiga kodus.

Ulla sõnul on positiivne näha, et võrreldes Läti ja Leeduga väärtustatakse Eestis hea energiaklassi ja seega ka madalamate kuludega eluaset rohkem.

Kodu renoveerimisel peab 28 protsenti Eesti elanikest energiasäästlikkust oluliseks motivatsiooniks, mis on veidi madalam kui Lätis ja Leedus, kus näitaja on vastavalt 35 ja 39 protsenti. Samas kõigi kolme riigi puhul peetakse keskkonnajalajälge renoveerimisel kõige ebaolulisemaks aspektiks. Vaid 17 protsenti Eesti elanikest leiab, et keskkonnajalajälg on renoveerimisel väga oluline, Lätis ja Leedus on see vastavalt 20 ja 31 protsenti.