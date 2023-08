Venemaa keskpank asus järsult intresse tõstes rubla päästma

Moskva kavatseb pea poole võrra intressimäära tõstes peatada rubla kiire odavnemise. Rubla kurss langes esmaspäeval dollari suhtes 102 lähedale, kui president Vladimir Putini majandusnõunik Maksim Oreškin rääkis Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS, et Vene valuuta nõrgenemise peamine põhjus on keskpanga lõtv rahapoliitika.

Kommersant kirjutas täna, et Venemaa Panga direktorite nõukogu tõstis hommikusel erakorralisel koosolekul baasintressimäära kohe 3,5 protsendipunkti võrra, 12 protsendini. Vene analüütikud ootasid pigem intresside tõstmist 10 protsendini.

Venemaa keskpank on varem toonud rubla väärtuse languse põhjuseks Venemaa kaubandusbilansi kahanemise. Riigi jooksevkonto ülejääk oli jaanuaris–juulis 85 protsenti väiksem kui aasta varem. Venemaa energiaeksporditulud on aastaga märkimisväärselt vähenenud ja see ongi üheks peamiseks rubla odavnemise põhjuseks. Samas hakkasid Vene eksporditulud nafta hinnatõusu tõttu juulis taas kerkima.