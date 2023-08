Hiinas on noorte töötus nii kõrge, et riik lõpetas töötusenumbri avaldamise

NBS-i pressiesindaja Fu Linghui selgitas, et selle põhjuseks on asjaolu, et statistikat «on vaja parandada».

«Kas enne kooli lõpetamist tööd otsivad õpilased tuleks kaasata, sellele on inimestel erinevad vaated. See vajab täiendavat uurimist,» lisas ta.

Linghui ütles, et NBS viib nüüd läbi «põhjalikud uuringud», et parandada oma metoodikat, lisades, et andmed avaldatakse uuesti, kui protsess on lõpule viidud. Millal see peaks juhtuma, ta ei öelnud.