SEB ⟩ Majanduse pehme maandumise optimism on turgudel sisse hinnatud, aktsiariski võiks vähendada

Regioonide majandusdünaamika erinevused paistavad silma, kui võrrelda makromajanduse uudiseid vastavate ootustega. Nii Euroopa kui ka Hiina viimaste kuude majandusnäitajad on oodatule enamasti alla jäänud, samas kui USA on suutnud ootusi pidevalt ületada. Selline trend peegeldab päris hästi ka finantssüsteemi muutusi.

Ühendriikides on olukord mõnevõrra erinev, sest seal finantstingimused pigem paranevad. Praegu on USA pankade reservid suuremad ja keskpanga pakutav likviidsus parem kui aasta alguses. See viitab, et Föderaalreserv tegelikult ei piira rahapakkumist, nagu ta väidab end tegevat.