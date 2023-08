Kuidas teha edukaid dividendiinvesteeringuid?

Dividendiaktsiate kõrgliigasse kuuluvate ettevõtete aktsiad ei pruugi olla soodsa hinna ega kõrge dividendimääraga, kuid neid ettevõtteid eelistades on investori portfellil väiksem dividendide kaotamise või kärpimise risk. Lisakindlust annab teadmine, et tegu on küpsete suurte äridega, millel on laias maailmas tuntud bränd ja pikaajaline kogemus.

Dividendiaktsiate peamine iseloomustav näitaja on dividenditootlus või -määr, mis on aastase dividendi protsentuaalne osakaal aktsiahinnast. Näiteks kui ettevõte on maksnud viimasel neljal kvartalil dividende vastavalt 2, 2, 2 ja 3 eurot ning aktsia hetkehind on 200 eurot, siis jooksva hinna suhtes on aastane dividenditootlus 4,5%. Juhul kui investoril on aktsia juba portfellis, tasub dividenditootlust arvutades leida dividendimäär ka enda soetushinna suhtes, mitte ainult aktsia hetkehinda arvestades. Võttes aluseks siinse näite: kui investor on ostnud aktsiaid hinnaga 150 eurot, siis soetushinna suhtes on dividenditootlus 6%.