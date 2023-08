Autotootmine Volkswageni Kaluga tehases käivitatakse veel enne aasta lõppu

«Ma arvan, et see võib juhtuda enne aasta lõppu,» vastas Manturov küsimusele Volkswageni tehases tootmise alustamise kohta.

Varem on teatatud, et Volkswagen jätkab Venemaal tööd AGR Automotive Groupi kaubamärgi all. Lisaks nimevahetusele ootab ettevõtet laiaulatuslik brändimuutus, kirjutas kp.ru.