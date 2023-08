Eesti iduettevõtete käive ületas poolaastaga miljardi euro piiri

Iduettevõtted tasusid riigile 113 miljonit eurot riiklikke makse, mida on 24 protsendi võrra enam kui mullu samal ajal.

Startup Estonia poolt hallatava andmebaasi andmetel tegutseb Eestis 1523 iduettevõtet. Neist suurima käibe tegid tänavu esimesel poolaastal Bolt 592 miljoni euroga, Veriff 38 miljoni euroga, Swappie 32,4 miljoni euroga, Viseven 16,5 miljoni euroga ja Crezu 15,8 miljoni euroga.

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et kuigi Eesti idusektor jätkab kasvu, mõjutavad ebastabiilsus maailma majanduses ja julgeolekus ka iduettevõtteid.

«Hetkel on näha uut trendi, et kiire globaalse kasvu asemel keskenduvad Eesti iduettevõtjad efektiivsuse tõusule ja kasumlikkuse kindlustamisele. Samu ootusi on selgelt väljendanud ka investorid. See näitab meie ökosüsteemi küpsust - iduettevõtjatel on piisavalt paindlikkust ja kogemusi, et reageerida muutunud oludele ja kohendada oma strateegiaid,» ütles Peeterson.

Investeerimistehinguid sõlmitakse iduettevõtete ja investorite vahel jätkuvalt. Selle aasta esimese kuue kuuga kaasasid Eesti iduettevõtted 113,2 miljonit eurot investeeringuid. Kokku on tehtud 22 tehingut keskmise suurusega 5,1 miljonit eurot. Miljonist eurost suuremaid investeeringuid on kaasanud 15 iduettevõtet. Suurimad investeeringud on kaasanud Funderbeam 36 miljoni euroga, RangeForce 17 miljoni euroga, Planet42 14,1 miljoni euroga, EFENCO 12,3 miljoni euroga ja Roofit.solar 6,45 miljoni euroga.