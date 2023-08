PPA rajab koostöös KMG OÜ-ga idapiirile kuus uut seirepositsiooni

«Kõigi nende seirepositsioonide abiga tahame saada reaalajas täielikku ülevaadet Narva jõel toimuvast, et saaksime kõigile juhtumitele võimalikult kiiresti reageerida. Kaasaegse tehnoloogiaga varustatud mehitamata seiremastid on selle jaoks asendamatud,» rääkis PPA piiriehituse projektijuht Merle Tikk.

«Arvestades, et tööd toimuvad Narva linnas ja linna ümbruses kokku kuuel alal, siis esmalt rajame igale alale juurdepääsuteed ning paigaldame piirdeaiad ja väravad,» rääkis Pappel. «Tööde tulemusena valmivad seiremastid on teraskonstruktsioonist ja nende kõrguseks on 12 kuni 30 meetrit. Mastide kasututusse võtmiseks ehitame täiendavalt välja elektriühendused ja sidetrassid ehk loome kogu vajaliku taristu tehnoloogilistele seadmetele.»