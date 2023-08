Võlakirjakuningas hoiatab ⟩ Aktsiad on ohtlikult ülehinnatud

«Ma lihtsalt arvan, et madala aktsiate riskipreemia ja suhteliselt kõrge PE suhtarvu põhjal on turg ülehinnatud,» ütles võlakirjakuningana tuntud Gross Bloombergile.

Teisisõnu, aktsiate ja riskivabade investeeringute, näiteks 10-aastaste riigivõlakirjade oodatav tootlus on praegu praktiliselt sama ning aktsiate hind on ettevõtete kasumite suhtes ajalooliselt kõrge.

USA aktsiaturg on sel aastal tõusnud, mida on õhutanud tehisintellekti menukus ja kasvavad lootused, et inflatsioon taandub, Föderaalreserv alandab intressimäärasid ja majandus pääseb majanduslangusest.