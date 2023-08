Peeter Koppel: Eesti võiks jätkata turumajanduslikku eksperimenti

Kas ajalooliselt meenub mõni võrdlus, kus kusagil on mõni riik üritanud kõrgemalt maksustades edukalt rikkaks saada?

Selline ideoloogiline hallutsinatsioon on kahetsusväärselt hea tervise juures. Ma ei tea, et sellele edukaid pretsedente oleks. Terves läänemaailmas on juhtimiskvaliteet majanduspoliitika osas minu arvates väga pika aja jooksul ikka väga halb olnud.

Seetõttu on võlakoormad laes ja nüüd on kätte jõudnud pill, mis pika ilu peale tuli. Mõned ütlevad, et see jõudis kohale Kreeka kriisiga, kuid see sai läbi, sest keskpank leidis üles rahatrükimasina lüliti. Tegelikult muidugi pole probleem kuhugi kadunud ja surve maksude tõstmiseks saab olema terve arenenud maailma probleem.

Meiesuguse väikese riigi jaoks on see sarnane olukorraga, kus kaks meest jooksevad lõvi eest ära. Arvad, et pead jooksma kiiremini kui lõvi? Ei pea. Sa pead jooksma ainult kiiremini kui see teine mees. Seega, oluline on ka maksude tõusmise ajastul eduka majanduse säilitamiseks olema teistest maksude mõistes sõbralikum.

Oleks tore, kui meil suudetaks jätkata ajaloo ühte edukamat turumajanduslikku eksperimenti. Tundub, et meil ei taheta praegu seda sugugi jätkata, nagu paranemine ja rikkuse kasv ei meeldikski.

Kuidas suhtud investeerimisse Hiina?