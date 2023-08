Venemaa keskklassil pole enam Euroopasse asja, kuhu reisitakse nüüd?

Venemaa keskklassi reisimine Euroopasse on langenud 80 protsenti, sest viisapiirangute tõttu on see nende jaoks muutunud keerulisemaks ja kulukamaks, kirjutas Yle. Samuti muudab euro suhtes üha langev rubla kurss venelaste reisimise märkimisväärselt kallimaks.

Samas pole Soome Välispoliitika Instituudi teaduri Margarita Zavadskaja sõnul suudetud Venemaa rikaste reisimist eriti takistada. «Nad on oma tarbimist vaid veidi vähendanud, mis on pettumus, sest sanktsioonid peaksid põhimõtteliselt just neid puudutama,» ütles Zavadskaja.

Tema sõnul teatakse rikaste, umbes viie protsendi, venelaste reisimisharjumustest ja motiividest vähe. «Näiteks on hakatud reisima Araabia Ühendemiraatidesse, kus saab anonüümselt ja rahulikumalt elada. Euroopas reisivad nüüd vaid tõeliselt rikkad.»

Keskklassi venelased reisivad aga praegu Türki, Taisse ja populaarsust kogub ka okupeeritud Abhaasia. Seevastu reisis venelasi Krimmi piirkonda eelmisel aastal 19 protsenti vähem kui 2021. aastal.

Tai kuningriiki reisis aga selle aasta jaanuarist juunini rohkem kui 700 000 Vene kodanikku. Tegu on suure hüppega kui võrrelda aastatagust perioodi, kuid see on ka suurem arv kui ka 2018. aastal enne koroonapandeemiat.

Idanaabrite plahvatuslikku arvu Tais seletatakse Zavadskaja sõnul sellega, et suur osa Venemaa IT-töötajatest kolis riiki. Venelaste poolt Tais ostetud korterite ja majade arv on alates Venemaa agressioonisõja algusest hüppeliselt kasvanud. Tai kinnisvaraandmete järgi kuulus eelmisel aastal näiteks 40 protsenti Phuketi puhkemajadest venelastele.

Türki oodatakse ainuüksi sel aastal seitset miljonit Vene turisti. Veel eelmisel aastal käis Türgis viis miljonit venelast ja 2018. aastal käis seal veidi alla kuue miljoni Vene turisti.

Statistika järgi olid eelmisel aastal viis populaarsemat sihtkohta venelaste hulgas Türgi, Araabia Ühendemiraadid, Venemaa poolt okupeeritud Abhaasia, Egiptus ja Tai. Võrdluseks 2018. aastal olid idanaabrite peamised sihtkohad Türgi, Saksamaa, Tai, Itaalia ja Hispaania.