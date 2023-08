Kes päästab võlaorjusesse sattunud inimesed?

Arutelust järeldus, et kui inimene on võtnud laenu, mille tagastamisega tekib raskusi, siis tuleb kohe sellega tegeleda, mitte peita pead liiva alla. Üks esimesi asju on saada aru enda kohustuste hulgast ning pöörduda laenuandja poole, et arutada võimaluse üle saada maksepuhkust, vähendada kuumakseid või muud taolist. Samuti aitavad inimesi võlanõustajad, kelle tööks on aidata võlgadega hätta sattunud inimesi ja perekondi. Kui laenuandjaga tekivad vaidlused, siis saab neid täna lahendada tarbijavaidluste komisjon või kohus.