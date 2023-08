INTERVJUU ⟩ Peeter Koppel: Eesti võiks jätkata edukat turumajanduslikku eksperimenti

Miks Venemaale investeerimisel ikka ja jälle tabab üllatus, et mängitakse Vene ruletti?

Kunagi varasemas töökohas pärast Krimmi annekteerimist, sai langetatud otsus, et Venemaale meie klientide raha enam ei pane ja kõik. Tänast olukorda arvestades oli see õige otsus. On sellised kohad, kus poliitilise riski määr ongi selline, et pead arvestama kogu raha kaotamisega. Tõsine küsimus on, kas sa sellisesse kohta ka eetilistel kaalutlustel oled valmis raha panema?

Eestis on mitmes investeerimismajas läbi aegade räägitud, et Venemaa aktsiad on väga odavad. Nüüd tuli välja, et on veel odavamaks läinud?

See narratiiv oli tõesti vahepeal hästi popp. Vaatad arenevate turgude keskmiseid suhtarve ja leiad, et Venemaa on eri aegadel suisa 20-40 protsenti keskmisest tasemest odavam. Kui oli 40 protsenti odavam, siis oli ostukoht. 20st aga asi enam ei paranenud. Sellistel turgudel tuleb arvestada erakorraliselt olulise asjaga. Kui ikka mingi asi on väga pikka aega odavam, siis äkki on see põhjusega. Venemaa on selles kontekstis ideaalne näide. Oligi põhjus, miks odavam oli. Oleks pidanud veel palju odavam olema.

Kas selle aasta kena aktsiaturu tõus jääb kestma või hakkab pidu läbi saama?