Suur viga ⟩ 80 protsenti juhtidest kahetseb teatud otsust

Zoom on viimane, kes muudab kursi, öeldes töötajatele, kes elavad Zoomi kontorist 50 miili raadiuses, et nad peavad kontorisse tulema vähemalt kaks korda nädalas. See on järsk nihe ettevõtte varasema poliitikaga võrreldes, mis võimaldas töötajatel valida hübriid-, isikliku või püsiva kaugtöö vahel.

«Usume, et struktureeritud hübriidlähenemine – see tähendab, et kontori lähedal elavad töötajad peavad kaks päeva nädalas kohapeal olema, et oma meeskondadega suhelda – on Zoomi jaoks kõige tõhusam,» ütles ettevõtte pressiesindaja, lisades, et ettevõte kasutab jätkuvalt kogu Zoomi platvormi, et hoida töötajad ja hajutatud meeskonnad ühenduses ja tõhusalt töötada ning värbab parimaid talente, olenemata asukohast.

Kacher ütleb, et kasutamata kontoripindade püsikulud on olnud peamine tegur ettevõtete otsustes kutsuda töötajaid kontorisse.

Veel kuus kuud tagasi olid ettevõtted nõus neid kulusid pingelisel tööturul ära sööma, et talente värvata ja hoida. Nüüd on aga olukord muutunud.

«Mõned ettevõtted muutuvad kannatamatuks ja tahavad need suured investeeringud tagasi saada,» selgitab Kacher.

New York Citys maksab kontoripind keskmiselt umbes 16 000 dollarit aastas töötaja kohta, vahendab New York Times.