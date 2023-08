Jeff Bezos tõttas põlenud Mauid päästma

«Jeffi ja minu süda on Mauis toimuvast murtud,» kirjutas Sánchez. «Me mõtleme kõigile peredele, kes on nii palju kaotanud, ja kogukonnale, mis on laastatud.»

Sanchez lisas, et «Jeff ja mina loome Maui fondi ja eraldame 100 miljonit dollarit, et aidata Mauil nüüd ja järgmistel aastatel uuesti jalule saada.»

Sel nädalal on Hawaii saart laastanud metsatulekahjud ja orkaan Dora tugevad tuuled on leeke veelgi paisutanud. Rohkem kui 50 inimest on hukkunud ja tuhanded elanikud on ümber asunud, kuna nende kodud ja ettevõtted on põlenud.

Kahjustuse täielikuks parandamiseks võib saarel kuluda aastaid.

Bezos ja Sánchez on koos olnud alates 2019. aastast ja kihlusid selle aasta alguses. Bezos on Amazoni (AMZN) direktorite nõukogu esimees ja talle kuulub Washington Post. Bloombergi miljardäride indeksi järgi on tema netoväärtus hinnanguliselt 163 miljardit dollarit. Bloombergi andmetel on ta maailma rikkuselt kolmas inimene.