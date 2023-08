Mis juhtus? ⟩ Toyota kuulutas välja suure praakautode tagasikutsumise laine

Toyota teatas neljapäeval, et ootab teenindusse teatud 2022. ja 2023. aasta Tundra ja Tundra Hybrid kastimaastureid. Neil sõidukitel on plastikust kütusetoru, mis võib «hõõruda vastu piduritoru ja tekitada kütuselekke». Toyota lisas, et leke võib «süüteallika olemasolul» põhjustada tulekahju. USA-s on taolisi sõidukeid müüdud ümmarguselt 168 000.