JAHMATAV ARENG ⟩ Euroopa Liit rajab päikeseparke ennaktempos

Päikeseenergia plahvatuslik kasv tähendab, et enamik ELi riike saavutab oma 2030. aasta taastuvenergia eesmärgid enne tähtaega, mis õhutab optimismi ülemaailmsete heitkoguste vähendamise suhtes.

2022. aastal lisandus 41 gigavatti uut päikeseenergia võimsust – 40 protsenti rohkem kui 2021. aastal. Eeldatakse, et see näitaja kasvab sel aastal üle 50 GW, kirjutas Politico.

See peegeldab globaalset suundumust ja tähendab, et igal aastal säästetakse prognoositust miljoneid tonne rohkem kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

«Päikeseenergia areng on olnud tähelepanuväärne,» ütles Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) energiaekspert Javier Esparrago.

Osaliselt on plahvatusliku kasvu taga Hiinas massiliselt toodetavate päikesepaneelide hinnad. Sõda Ukrainas andis riikidele ka suure stiimuli päikeseenergiarajatiste kasutuselevõtuks, et vähendada oma sõltuvust Venemaa energiast.

Kuid need asjaolud tekitavad küsimusi sektori tuleviku kohta.

Kuna päikeseenergia levib üha enam ja elektrihinnad langevad keset päeva, kui päike on kõige eredam, näevad mõned riski, et ka päikeseenergia kasutuselevõtu stiimul väheneb, ütles Esparrago.

See muudab võrgu täiustamise ja salvestustehnoloogiate kiire kasutuselevõtu ülioluliseks, kuid EL on selles valdkonnas endiselt maha jäänud.

Positiivsed valearvestused

Päikeseenergia tootmise kiire kasv on poliitikuid ja analüütikuid pimestanud – ja see võib tähendada häid uudiseid ülemaailmsetele kliimaalastele jõupingutustele.

Ennustusvead võivad aga tähendada ka seda, et kliimamuutustega seotud jõupingutused lähevad kogu maailmas oodatust paremini – eriti kuna suuremad majandused ühinevad võidujooksuga, et paigaldada rohkem päikesepaneele.

Eelmisel aastal paigaldas Hiina 107 GW päikesepaneele, mis on ligikaudu võrdne kogu USAs installeeritud võimsusega, ja Chase'i sõnul kasvab see 2023. aastal tõenäoliselt umbes kaks korda.

IEA leidis, et 2022. aastal vähendas päikeseenergia kasutuselevõtt 230 miljonit tonni CO2 heitkoguseid, mis on umbes kaks korda rohkem kui Belgia aastased heitkogused.

«Kasv, mis ületab pidevalt ootusi, tähendab, et üleilmsel tasandil on heidet vähendatud ja seda on oluliselt vähendatud,» ütles Esparrago.