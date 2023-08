Euroopa Liit võttis ette ligi poole miljardi euro varguses kahtlustatava Bulgaaria

Kahju ligi pool miljardit eurot

Seda on oodatud juba mitu aastat, kusjuures Bulgaaria reformimeelsete leeri juhtivad poliitikud väidavad, et EL-i vahenditest on saanud organiseeritud kuritegelike rühmituste üks peamisi tuluallikaid. Sofias asuv valitsusväline organisatsioon Center for the Study of Democracy jõudis 2020. aastal järeldusele, et koguni 15 protsenti riigi EL-i rahast pandi regulaarselt vasakule.