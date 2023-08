Avalda arvamust ⟩ Euro rahatähed kujundatakse ümber

Euroopa Keskpank on valmis uuendama oma pangatähtede kujundust, loobudes akende ja sildade kujutamisest, mis on Euroopa kodanike rahakottides olnud viimased 21 aastat, vahendab Politico.

Uute euro rahatähtede kujundusprotsess algas juba 2021. aasta sügisel ning need peaksid olema turvalisemad ja raskemini võltsitavad. Samuti lubatakse, et need on keskkonnasõbralikumad.