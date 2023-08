Tehnoloogiahiiglasest VK naaseb välismaalt Venemaale

VK on Yandexi järel Venemaa suuruselt teine internetiettevõte, mis haldab populaarseid sotsiaalmeedia lehekülgi VKontakte ja Odnoklassniki, millel on kokku üle 100 miljoni igakuise kasutaja.

Venemaa ettevõtted on seisnud silmitsi kasvavate piirangute ja välismaiste ametiasutuste kontrolliga pärast seda, kui Moskva alustas eelmisel aastal pealetungi Ukrainasse.

Oma avalduses ütles VK, et tema aktsionärid ja juhatus kiitsid otsuse heaks ning et tema tegevus jätkub Venemaal «rahvusvahelise aktsiaseltsina kooskõlas Venemaa õigusaktidega».

Samuti teatas ettevõte reedel, et ta lõpetab oma väärtpaberite (GDR) noteerimise Londoni börsil. Londoni börsil peatati ettevõtte väärtpaberitega kauplemine juba samas eelmise aasta märtsis.

Nüüd on ettevõtte aktsiad noteeritud peamiselt Moskvas ja registreeritud Kaliningradi Oktjabrski saarel, mis on üks kahest spetsiaalsest maksutsoonist, mis on loodud nn offshore-ettevõtete ja rahvusvaheliste investeeringute ligimeelitamiseks.