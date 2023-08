Viljakonflikt võib üleilmset hinnatõusu pidurdumist pärssida

Pingete kasvamise tõttu kerkis nisu hind enne madalamal tasemel stabiliseerumist juulis peaaegu 18 protsenti. «Kui need asjaolud jätkuvad, suurendab see kindlasti toiduga seotud toorainete hindade tõususurvet, mis pidurdab muidu enamasti edukat ülemaailmse inflatsiooni langust,» nentis Kose.

Privaatpanganduse varahalduri sõnul on sealjuures USA-s jätkuvalt näha julgustavaid märke inflatsiooni alanemisest. Nimelt langes sealne aastane inflatsioon juunis 3 protsendile, mis on turuosaliste 3,1-protsendisest ootustest madalam, tunduvalt väiksem kui kuu aega tagasi täheldatud 4 protsenti ja kaugelt alla eelmise aasta rekordilise 9,10 protsendi. «See on kõige aeglasem hinnatõus maailma suurima majandusega riigis alates 2021. aasta kevadest,» märkis Kose.