Balsnacki kasum vähenes käibekasvust hoolimata

«Nii nagu 2021. aastal, siis ka 2022. aastal jätkus toorainete hinnatõus, mis mõjutas oluliselt meie kasuminumbrit. Eelmisel aastal alustasime oma toodete hinnatõusu läbiviimist Eesti kaubanduskettides, kuid protsess on väga aeganõudev. Aasta lõpuks ei olnud kõik kaubandusketid hinnatõusu aktsepteerinud. Hinnatõusude läbiviimised jätkuvad 2023 aastal,» selgitas juhtkond aruandes.

Juhtkond märkis, et COVID-19 pandeemia taandudes taastusid rahvusvahelised messid, mis on ettevõttele põhilisteks kohtadeks uute ekspordiklientide leidmiseks. Tooraine hinnatõusust tulenevalt kaotas Balsnack olulise kliendi plaksumaisi müügis, ent stabiilselt jätkus kartulivahvli müük, mille suurimad turud on Jaapan, Taiwan, Saudi-Araabia ja Ukraina.