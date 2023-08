Kui palju tõstavad maja küljes olevad päikesepaneelid kodukindlustuse hinda?

«Pakume laia kaitsega koguriskikindlustuse lahendust ning ehitise kindlustussummaks, sh ka päikesepaneelide puhul on taastamisväärtus. See tähendab, et taastamiseks vajaminevat summat lepingus summaliselt ei piirata ning kindlustusjuhtumi korral saab olla kindel, et kodu taastatakse sellisesse seisukorda, nagu see oli enne õnnetusjuhtumit. Kaetud on kõik ootamatud juhtumid, mis ei ole tingimustega välistatud, näiteks on kindlustusjuhtumiks olukord, kui rahe rikub päikesepaneelid või neid kahjustab äike kas otsetabamuse või juhtmeühenduste kaudu tekkinud ülepinge tõttu,» rääkis Laks.