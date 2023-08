Ryanair vihastas piletihindu kärpiva Itaalia valitsuse peale

Praktikas keelaks meede lennufirmadel tõsta mandri ja Sitsiilia või Sardiinia vaheliste lendude hindu rohkem kui 200 protsenti lennu keskmisest hinnast – kuigi pole selge, mida loetaks keskmiseks hinnaks. See otsus tuleb pärast seda, kui odavlennufirmade lennupiletid mõlemale saarele on hüppeliselt tõusnud, kirjutas Politico.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles POLITICO-le, et komisjon on võtnud ühendust Itaalia ametiasutustega ja loodab saada üksikasjalikumat teavet meetme täpse sisu kohta.

Kuigi pressiesindaja ütles, et komisjon toetab meetmeid, mis parandavad ühenduvust taskukohaste hindadega, on jätkusuutlik konkurents koos vaba hinnakujundusega tavaliselt taskukohaste hindade parim tagatis.

Wilson eitas, et lennufirma määrab oma hinnad reisijate algoritmilise profiili alusel, öeldes, et see on «vandenõuteooria, mis põhineb nende inimeste fantaasiatel, kellel pole piisavalt tööd».