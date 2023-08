Airobot jäi esimesel poolaastal vaatamata käibekasvule kahjumisse

Ettevõtte juhtkond näeb, et turu mõõduka aktiivsuse püsimise korral on Airobot Technologies teisel poolaastal juba rahavooliselt plussis ning muutumas jooksvalt kasumlikuks. «Sõltumata turu keerulisest olukorrast on ettevõte aktiivse kasvu ootuses. Kasvu kiirus võib aastate põhiselt olla veidi kõikuv, kuid võib eeldada, et lähiaastate keskmine aastane müügimahtude kasv on sarnane eelmistele aastatele,» selgitas juhtkond.