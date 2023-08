Tarbija õigus ⟩ E-poest saadud kauba tagastamisel tagastab riik ka tollimaksu

«Kui kaup saabunud Eestisse Euroopa Liidu (EL) välisest riigist ja pärast vaba ringlust on ilmnenud, et kaup on vaja tagasi saata – näiteks rõivaste suurusnumber ei vastanud ootustele vms, – siis on võimalik taotleda impordideklaratsiooni tühistamist ning importimisel tasumisele kuuluvate maksude tagasimaksmist, nii tolli kui ka käibemaksu tagastamist,» ütles maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Karin Ulvik.