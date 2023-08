Uus löök sanktsioonidele: Vene toornafta eest makstakse tublisti üle hinnalae

«Oli arusaam, et Indial on piiratud suutlikkus Venemaa toornafta rafineerimiseks, mis looks Venemaa impordile loomuliku lae,» ütles Citi panga India analüütik Samiran Chakraborty Bloombergile. «Nüüd on selgunud, et sellist kitsaskohta ei eksisteeri. See tähendab, et India rafineerimistehased võivad jätkata Venemaa nafta ostmist seni, kuni allahindlused kaaluvad üles sisseveo kõrgemad logistikakulud.»