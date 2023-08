Eesti Energia klient avastas üllatava asjaolu: «Olukord on kriminaalne!»

«Kas minu võrguleping on jõus? Jah! Kas mul on sõlmitud elektrileping mõne elektrimüüjaga? Ei! Kas mulle kehtib üldteenus? Jah! Kas üldteenuse tingimused on kehtivad? Jah, uued muudetud tingimused alates 01.01.2022! Kas üldteenus on muutunud universaalteenuseks? Ei, need on kaks eraldi teenust! Kas universaalteenuse tarbimiseks on vaja sõlmida leping? Jah! Kas üldteenuse saamiseks on vajalik sõlmida leping? Ei, rakendub automaatselt kui lepingut pole! Kas üldteenuse hinnastamine muutus? Ei, seda tuleb jätkuvalt arvestada börsihinna järgi!» võttis Nahkor kokku kõik tema ja Eesti Energia vahelist kliendisuhet reguleerivad alused.