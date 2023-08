Soovitus Nike aktsiale: Just do it!

Aasta algusest on selle hind langenud üle kuue protsendi. Väärtpaberi rekordhinnast 177,51 dollarist, kuhu jõuti 2021. aasta novembris, on aktsia 38 protsenti odavam.

Hinnalanguse põhjuste nimekiri on üsna pikk: liiga palju on toodetud lattu, nõudlus on väike; ettevõtte suuruselt teise turu Hiina majandus on nõrk; kasvab konkurents uute idufirmade, nagu Šveitsi spordijalatsite ja -rõivaste tootja Oni ning Prantsusmaa spordijalatsite tootja ja müüja Hokaga.