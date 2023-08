Olerex Terminali kasuminumber sattus löögi alla

Muuga sadamas naftasaaduste ja vedelkemikaalide ladustamisega tegelev Olerex Terminal kirjutas majandusaasta aruandes, et Eesti turuosa moodustas ettevõtte müügikäibest 93 protsenti, kasvades aasataga 1 protsendipunkti. Transiitteenuste osa kahanes samal ajal aastavõrdluses 1 protsendipunkti võrra 7 protsendile, selgus ettevõtte majandusaasta aruandest.

Terminali mahust oli eelmisel aastal välja renditud keskmiselt 93 protsenti, 2021. aastal aga 98 protsenti. Ettevõte on sealjuures keskendunud peamiselt imporditavate mootorikütuste käitlemisele ja hoiustamisele, ent turu- ja majanduskeskkonna muutumisel on olemas valmisolek transiitteenuste osutamiseks.

Olerex Terminali kulud kasvasid võrreldes tunamulluse aastaga 13 protsenti, eelkõige energia- ja kütusehindade tõusu tõttu. Ühtlasi on viimaste aastate inflatsioon avaldanud mõju ka muude kaupade ja teenuste hindadele ning kulude kasvule.

Ettevõtte 2022. aaasta investeeringute maht oli 340 000 eurot, mis hõlmas peamiselt ohutustehnilisi- ja IT arendusprojekte. 2021. aastal investeeris ettevõte aga 2,4 miljoni väärtuses.

Hoolimata keerulisest majanduskeskkonnast ja tihedast konkurentsist on ettevõte juhtkonna sõnul kindlustanud 90 protsenti järgnevate aastate müügitulust pikaajaliste teenuselepingutega. Tänavuseks käibeks on planeeritud vähemalt 3,8 miljonit eurot. «Olerex Terminalil ei ole kliente Ukraina, Vene ega Valgevene ettevõtete seas, samuti puuduvad seosed sanktsioneeritud juriidiliste või füüsiliste isikutega,» märkis juhtkond aruandes.

Tulevaste aastate eesmärgiks on ettevõttel terminali maksimaalse täituvuse hoidmine ning turvalise ja kvaliteetse teenuse osutamine terminali klientidele. Investeeringud on sealjuures suunatud terminali infrastruktuuri uuendamisse ja täiustamisse, et tagada terminali mitmekülgne teenindusvõimekus ning jätkuv vastavus keskkonnakaitse- ja ohutusstandarditele.