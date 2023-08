Bitcoin pressib ennenägematu jõuga traditsioonilistele finantsturgudele

ETF on börsil kaubeldav fond. Fond võib koosneda ühest või mitmest varast. Näiteks võib fond koosneda vaid kinnisvarast – see tähendab, et fondi haldav ettevõtte on erinevate kinnisvaraobjektide omanik ja nende osakutega saab börsil kaubelda samamoodi nagu aktsiatega. See pakub inimestele lihtsa võimaluse investeerida kinnisvarasse ilma ise seda omamata. Või siis võib fond koosnedagi aktsiatest – see pakub investoritele võimaluse korraga ja hajutatult investeerida paljudesse aktsiatesse. Balti börsil on praegu näiteks noteeritud viis fondi, nende seas on nii kinnisvara- kui ka aktsiafonde.

Sarnaselt koosneks Bitcoini ETF Bitcoinidest, ehk siis fondihaldur on omanikuks ja hoiustab teatava koguse Bitcoine ning selle fondi osakutega saab kaubelda börsil nagu tavaliste aktsiatega. Krüptost koosneva ETFi loomise taotlusi on esitatud USA Väärtpaberijärelvalvele (SEC) mitmeid, kuid seni ei ole ükski osutunud edukaks. USAst väljaspool on Bitcoini ETFid börsile saanud Kanadas ja Brasiilias.

USAs esitati esimene taotlus 2019. aasta oktoobris, kui taheti ETF luua kauplemiseks New Yorki börsil (NYSE). Taotlus võeti aga tagasi ja esitati parandustega uuesti aprillis 2021. See lükati SECi poolt tagasi sama aasta detsembrikuus, olles enne seda otsuse teatavakstegemist kaks korda edasi lükanud. Tänaseks on SEC tagasi lükanud seitse avaldust.

Hetkel on SECi laual kaalumiseks avaldused seitsmelt erinevalt varahaldusettevõttelt. Neist märkimisväärseim on kindlasti maailma suurim varahaldusettevõte BlackRock, kes haldab kokku 9 triljoni dollari väärtuses varasid. Esimeste taotluste vastuste tähtajad on lähedal – juba 14. augustil peaks SEC andma vastuse Ark Investi taotlusele.