Apelsinimahla futuuride rekordhinnad kuulutavad ette mahla tarbijahindade tõusu

Florida orkaanid ja USA tsitruspuid ohustav bakteriaalne haigus on viinud apelsinimahla futuuride hinnad rekordkõrgustesse ning hind võib veelgi tõusta, vahendab Financial Times.

Eelmise aasta augustis oli apelsinimahla futuuride hind umbes 1,76 dollarit naela kohta, praegu on see üle 3 dollari naela kohta. Alates 1966. aastast futuuriturul kaubeldava apelsinimahla hind ei ole kunagi varem nii kõrgele tõusnud.

Financial Timesi andmetel on apelsinimahla tootmine viimase saja aasta madalaimal tasemel.

«Veidi üle 20 aasta tagasi toodeti 240 miljonit kasti, nüüd on hooaja lõpptoodang veidi alla 18 miljoni kasti,» ütles Florida Citrus Mutuali kaubandusühingu tegevjuht Matthew Joyner Financial Timesile. Joyneri sõnul on Florida apelsinimahla eksport Kanadasse ja Euroopasse peaaegu täielikult peatunud.